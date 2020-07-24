Карантин в августе — Кабмин обнародовал постановление с новыми правилами

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Карантин в Украине официально продлен до 31 августа. Регионам будут устанавливать «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности в зависимости от распространения коронавирусной инфекции.

Вечером 24 июля соответствующее постановление «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» № 641 было обнародовано сайте правительства. Постановление содержит 49 пунктов и регулирует деятельность органов власти и субъектов хозяйствования.

Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 с 1 августа по 31 августа 2020 года в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах региона «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, — говорится в документе.

Регионы с наименьшей заболеваемостью будут относиться к «зеленой» зоне, а области с широким распространением — к «желтой», «оранжевой» и «красной». В зонах будут действовать свои ограничения, которые смогут усиливать или ослаблять в зависимости от степени распространения болезни. Однако правительство утвердило ряд ограничений, обязательных для всех регионов.

Органы местного самоуправления в регионах «оранжевой» и «красной» зоны могут вводить дополнительные ограничения, но в пределах своей компетенции. Каждые пять дней Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет пересматривать решение об изменении уровня эпидемической опасности в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем.

Напомним, решение о продлении карантина до 31 августа приняли на заседании правительства 22 июля.