Тысячи пчел спровоцировали хаос на пляже в США — новости США

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Ракурс

Тысячи пчел прилетели на пляж Кейп Мэй в американском штате Нью-Джерси, напугав отдыхающих местных жителей.

Поначалу насекомые кружили вокруг пляжных зонтов, а затем облепили стул.

Это было похоже на черное облако чего-то вокруг меня. Поначалу я не поняла, что это было. Думаю, матка приземлилась на мой стул, вот они все и собрались вокруг нее, — рассказала женщина Майали Шрейди-Вульф, место отдыха которой заняли пчелы.

Один из очевидцев события связался с местным пчеловодом Алленом Брауном. Тот приехал на пляж в защитном костюме и на протяжении 25 мин собирал большую часть улья в картонную коробку.

По его словам, матка и ее рабочие, вероятно, были унесены в сторону пляжа ветром. Затем их вполне мог привлечь запах солнцезащитного крема. Браун сообщил, что собирается поселить пчел в одном из пустующих ульев на своей пасеке.

Напомним, недавно поединок орла и акулы в небе попал на видео.