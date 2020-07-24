Дело против Зеленского закрыл суд — названа причина

https://racurs.ua/n141597-delo-protiv-zelenskogo-zakryl-sud-nazvana-prichina.html

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Печерский райсуд Киева закрыл административное производство против Владимира Зеленского, открытое на основании протокола главы Нацагентства по предупреждению коррупции Александра Новикова в связи с тем, что президент не сообщил о «существенных изменениях в имущественном состоянии».

Производство по делу об административном правонарушении… закрыть на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, — пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Напомним, 7 июля 2020 года Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в прошлом году он не задекларировал изменения в имущественном состоянии. НАПК вручило Зеленскому два админпротокола об админправонарушениях за недекларирование изменений в имущественном состоянии и пообещало направить материалы в суд. Президенту грозил штраф в размере 1700−3400 грн.

НАПК отмечало, что Зеленский не внес изменения в декларацию после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа. В то же время в суде отметили, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона «О предупреждении коррупции», однако по ст. 105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий (против него не может быть возбуждено уголовное дело).

Накануне выборов, 18 апреля 2019 года, в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» тогдашний кандидат в президенты Зеленский заявил: «Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам».