Зоопарк Киева празднует пополнение в семье альпак, появилось видео — новости Киева

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В Киевском зоопарке родилась альпака. Работники зоопарка 24 июля опубликовали видеозапись с крохотным животным и рассказали, какое имя дали альпаке.

В Київзоо пополнение. В семье альпак родился маленький детеныш — Зара, — говорится в Фейсбук-сообщении пресс-службы Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

Также зоопарк показал видео с маленьким детенышем.

Напомним, в течение первых трех дней после открытия обновленный столичный зоопарк посетили свыше 7 тыс. киевлян и гостей столицы. Более 1,5 тыс. из них приобрели билеты в зоопарк онлайн.

23 мая в Киеве состоялось открытие зоопарка, где завершилась первая очередь реконструкции.

Также напомним, 24 июля побег из зоопарка Одессы устроила группа гамадрилов.