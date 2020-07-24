Гамадрилы сбежали из зоопарка Одессы, идут поиски — новости Одессы

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Ракурс

Гамадрилы сбежали из зоопарка Одессы 24 июля. Обезьян ищут спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и сотрудники местной полиции.

Директор зоопарка Игорь Беляков подтвердил информацию о побеге трех плащеносных павианов — вожака-самца, молодого самца и самки, пишет «Думская».

По словам Белякова, одного павиана уже удалось поймать. Еще один бегает по территории зоопарка, а третий успел переместиться на территорию трамвайного депо.

Местное издание отмечает, что пожилые самцы гамадрила могут быть опасны для человека. Позже стало известно, что вожака удалось поймать. Сейчас продолжается «спецоперация» по поимке молодого самца. В свою очередь, самка прячется где-то в зоопарке.

Напомним, 18 июля стая дельфинов на пляже Одессы попала в ловушку между волнорезами. Млекопитающие слишком близко подплыли к берегу и не сумели самостоятельно выбраться из-за бетонных преград и сетей. Спасение стаи дельфинов попало на видео.