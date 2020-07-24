Погода в Украине 25 июля. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 25 июля ожидается по-летнему теплая. Дожди и грозы прогнозируют в западных регионах, на остальной территории страны ожидается сухая и теплая погода.

Днем столбики термометров покажут 24−31° выше нуля. Ночью температура будет значительно отличаться от региона к региону — от 10−19° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 июля будет дождливой, но теплой. Ночью воздух прогреется до 11−13° тепла, а днем — 25−27° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10−12° тепла, днем 26−28° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в субботу будут теплыми, без осадков. Температура воздуха ночью будет 17−19° тепла, а днем — 28−30° выше нуля.

Погода во Львове обещает быть с дождями и грозами, но воздух прогнозируется достаточно теплый. Температурные показатели будут следующими: ночью 14−16° тепла, а днем — 25−27° выше нуля.

Погода в Карпатах 25 июля прогнозируется по-летнему теплая, но с осадками. Столбики термометров в темное время суток покажут 14−16° тепла, а днем 25−27° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что 12-часовой ливень в Харькове побил рекорд 1881 года.