Погода на 25 липня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 25 липня буде теплою. Дощі і грози прогнозують в західних регіонах, на решті території країни очікується суха і тепла погода.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 24−31° вище нуля. Вночі температура буде значно відрізнятися від регіону до регіону — від 10−19° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 25 липня буде дощовою, але теплою. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується сонячна, без опадів. Температура повітря вночі складе 10−12° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

Погодні умови в Одесі в суботу очікуються теплі, без опадів. Температура повітря вночі буде 17−19° тепла, а вдень — 28−30 ° вище нуля.

Погода у Львові буде із дощами та грозами, але повітря буде теплим. Температурні показники будуть такими: уночі 14−16 ° тепла, а вдень — 25−27 ° вище нуля.

Погода в Карпатах 25 липня прогнозується по-літньому тепла, але з опадами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 14−16 ° тепла, а вдень 25−27° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 липня прогнозується відносно спокійною. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 12-годинна злива в Харкові побила рекорд 1881 року.