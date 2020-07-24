Гамадрили втекли із зоопарку Одеси, тривають пошуки — новини Одеси

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Гамадрили втекли із зоопарку Одеси 24 липня. Мавп шукають рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій і співробітники місцевої поліції.

Директор зоопарку Ігор Бєляков підтвердив інформацію про втечу трьох плащоносних павіанів — ватажка-самця, молодого самця і самиці, пише «Думська».

За словами Бєлякова, одного павіана вже вдалося спіймати. Ще один бігає по території зоопарку, а третій встиг переміститися на територію трамвайного депо.

Місцеве видання зауважує, що гамадрили похилого віку можуть бути небезпечні для людини. Пізніше стало відомо, що ватажка вдалося зловити. Зараз триває «спецоперація» по затриманню молодого самця. У свою чергу, самиця ховається десь в зоопарку.

Нагадаємо, 18 липня зграя дельфінів на пляжі Одеси потрапила у пастку між хвилерізами. Ссавці надто близько підпливли до берега і не змогли самостійно вибратися через бетонні блокувальні перепони та тенета. Порятунок зграї дельфінів потрапив на відео.