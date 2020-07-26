Руслан Хомчак, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/n141644-peremirie-na-donbasse-homchak-rasskazal-v-kakih-sluchayah-voennye-budut-okazyvat-otpor-vragu.html

Ракурс

Прекращение огня на Донбассе должно начаться 27 июля.

Украинские военные в случае нарушения договоренностей противником смогут давать должный отпор «в соответствии с нормами международного права и национального законодательства». Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил об этом в обращении, опубликованном пресс-службой Генштаба.

По словам Хомчака, военные давать отпор в случае таких действий врага:

наступления;

провокационных действий;

проведения диверсионно-разведывательных операций;

создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих и населения;

повреждения или уничтожения инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы, — заверил Хомчак.



По словам Хомчака, он доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения в Донбассе.

Напомним, Минобороны планирует направить на передовую украинских миротворцев, которые имеют опыт работы в миротворческих миссиях ООН, для контроля соблюдения прекращения огня.