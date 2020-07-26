Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Руслан Хомчак, фото: «Апостроф»

Перемирие на Донбассе — Хомчак рассказал, в каких случаях военные будут оказывать отпор врагу

26 июл 2020, 17:46
999

Прекращение огня на Донбассе должно начаться 27 июля.

Украинские военные в случае нарушения договоренностей противником смогут давать должный отпор «в соответствии с нормами международного права и национального законодательства». Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил об этом в обращении, опубликованном пресс-службой Генштаба.

По словам Хомчака, военные давать отпор в случае таких действий врага:

  • наступления;
  • провокационных действий;
  • проведения диверсионно-разведывательных операций;
  • создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих и населения;
  • повреждения или уничтожения инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы, — заверил Хомчак.


По словам Хомчака, он доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения в Донбассе.

Напомним, Минобороны планирует направить на передовую украинских миротворцев, которые имеют опыт работы в миротворческих миссиях ООН, для контроля соблюдения прекращения огня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров