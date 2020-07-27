Перемирие на Донбассе началось сегодня в 00.01, фото: Минобороны РФ

https://racurs.ua/n141669-boeviki-neskolko-raz-narushili-peremirie-na-donbasse-shtab-oos.html

Ракурс

Перемирие на Донбассе началось сегодня, 27 июля, в 00.01. Оно предусматривает полное прекращение огня.

Однако российско-террористические войска его уже несколько раз нарушили. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на командующего операцией Объединенных сил (ООС) Владимира Кравченко.

По словам Кравченко, в период с 0.20 по 0.45 проводился обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес, — отметил Кравченко.

Боевики также совершили еще один обстрел около 9.00. В полосе ответственности 79-й бригады они совершили три обстрела, установив три мины ПОМ, отметил Кравченко.

Он отметил, что ситуация в зоне конфликта находится под контролем.

Напомним, ранее о совершенной боевиками провокации с минировании позиций украинских военнослужащих минами ПОМ сообщали в пресс-центре ООС.