Рейтинг нардепов-прогульщиков. Фото: Полемика

https://racurs.ua/n141672-stalo-izvestno-kto-vozglavil-antireyting-deputatov-progulschikov.html

Ракурс

Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) пропустили каждое второе голосование в Верховной Раде.



Суммарно они приняли участие только в 53% голосований за июль 2020 года. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Среди депутатов ОПЗЖ, которые пропустили голосования в июле, сложился такой рейтинг:

Сергей Ларин (проголосовал дважды, принял участие в 0,32% голосований),

Тарас Козак (0,32%),

Вадим Рабинович (1%),

Вадим Столар (1%),

Юрий Бойко (3%),

Сергей Левочкин (4%),

Юлия Левочкина (5%),

Александр Фельдман (8%),

Игорь Абрамович (9%).

Всего девять народных депутатов от ОПЗЖ пропустили 90% голосований Рады за месяц. Также низкие показатели участия в голосованиях обнаружили у депутатов группы «За будущее». В среднем один депутат этой политсилы принял участие в 61% голосований.

В свою очередь депутаты ВО «Батькивщина» приняли участие в 71% голосований, а депутаты «Голоса» в 72%. Чуть более высокие результаты зафиксировали у депутатов «Европейской солидарности» — 74% и депутатской группы «Доверие» — 75%.

Депутаты «Слуги народа» приняли участие в 85% голосований Верховной Рады. Однако отдельные депутаты монобольшинства все же пропустили значительное количество голосований.

Рейтинг прогульщиков среди «слуг» сложился таким образом:

Александр Дубинский — 5% голосований,

Игорь Фрис — 11% голосований,

Анастасия Ляшенко — 29% голосований,

Сергей Нагорняк — 30% голосований,

Ольга Василевская-Смаглюк — 32% голосований.

Отмечается, что только один нардеп принял участие во всех голосованиях Верховной Рады. Это депутат от «Слуги народа» Алекандр Бакумов. Всего в июле состоялось 634 голосования, что является самым высоким показателем за последние месяцы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Раде сэкономили 3 млн на прогульщиках. Часть народных избранников осталась без компенсации расходов за депутатскую деятельность.