Ракурсhttps://racurs.ua/
Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) пропустили каждое второе голосование в Верховной Раде.
Рейтинг нардепов-прогульщиков. Фото: Полемика
Стали известные самые злостные нардепы-прогульщикиhttps://racurs.ua/n141672-stalo-izvestno-kto-vozglavil-antireyting-deputatov-progulschikov.htmlРакурс
Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) пропустили каждое второе голосование в Верховной Раде.
Суммарно они приняли участие только в 53% голосований за июль 2020 года. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
Среди депутатов ОПЗЖ, которые пропустили голосования в июле, сложился такой рейтинг:
- Сергей Ларин (проголосовал дважды, принял участие в 0,32% голосований),
- Тарас Козак (0,32%),
- Вадим Рабинович (1%),
- Вадим Столар (1%),
- Юрий Бойко (3%),
- Сергей Левочкин (4%),
- Юлия Левочкина (5%),
- Александр Фельдман (8%),
- Игорь Абрамович (9%).
Всего девять народных депутатов от ОПЗЖ пропустили 90% голосований Рады за месяц. Также низкие показатели участия в голосованиях обнаружили у депутатов группы «За будущее». В среднем один депутат этой политсилы принял участие в 61% голосований.
В свою очередь депутаты ВО «Батькивщина» приняли участие в 71% голосований, а депутаты «Голоса» в 72%. Чуть более высокие результаты зафиксировали у депутатов «Европейской солидарности» — 74% и депутатской группы «Доверие» — 75%.
Депутаты «Слуги народа» приняли участие в 85% голосований Верховной Рады. Однако отдельные депутаты монобольшинства все же пропустили значительное количество голосований.
Рейтинг прогульщиков среди «слуг» сложился таким образом:
- Александр Дубинский — 5% голосований,
- Игорь Фрис — 11% голосований,
- Анастасия Ляшенко — 29% голосований,
- Сергей Нагорняк — 30% голосований,
- Ольга Василевская-Смаглюк — 32% голосований.
Отмечается, что только один нардеп принял участие во всех голосованиях Верховной Рады. Это депутат от «Слуги народа» Алекандр Бакумов. Всего в июле состоялось 634 голосования, что является самым высоким показателем за последние месяцы.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Раде сэкономили 3 млн на прогульщиках. Часть народных избранников осталась без компенсации расходов за депутатскую деятельность.
.