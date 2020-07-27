О боеготовности России в Крыму заявили в СНБО — новости Крыма

https://racurs.ua/n141673-o-polnoy-boegotovnosti-rossii-v-krymu-zayavili-v-snbo.html

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Агрессия России не прекращается. Военные штабы и мобилизационная база России в оккупированном Крыму находятся в подготовленном состоянии.

По словам замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса, военные учения, которые Кремль проводит на аннексированном полуострове, всего за день могут трансформироваться в «активную фазу боевых действий».

Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже что — начало агрессии, — сказал Кривонос «Крым.Реалии», комментируя возможность атаки России против Украины.

При этом он заверил, что Киев готов к любым угрозам, а украинская армия проходит обучение и подготовку по противодействию угрозам со стороны России.

Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют, — отметил Кривонос.



20 июля стало известно, что Россия планирует перебросить к границе с Украиной 120 тыс. военных. Это произойдет во время учений «Кавказ-2020» в конце сентября. Группировку россиян дополнят и 500 танков, 3 тыс. бронемашин, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

Активная фаза учений «Кавказ-2020» состоится 21−26 сентября. Сейчас самая интенсивная военная активность россиян наблюдается в Ростовской области на полигонах Южного военного округа России, на морских полигонах в Черном море возле оккупированного Крыма.