Понад 500 тис. грн коштує українцям кожен поновлений після люстрації чиновник

Люстрація в Україні. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n140450-ponad-500-tys-grn-koshtuie-ukrayincyam-ponovlenyy-pislya-lustraciyi-chynovnyk.html

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Закон про люстрацію в Україні треба змінювати та доопрацьовувати найближчим часом. Інакше Україна може залишитися без мільйонів бюджетних коштів та, власне, без люстрації.

Так, кожен люстрований український чиновник, якого поновлює на посаді суд, коштує державному бюджету і платникам податків понад 500 тис. грн. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

Також, за його словами, Європейський суд з прав людини визнав, що український закон про люстрацію порушує європейську конвенцію. Відтак Україна має найближчим часом змінити цей закон, інакше держава може залишитися «і без люстрації, і без мільйонів, а то й мільярдів бюджетних коштів».

На думку Малюськи, в Україні треба автоматично люструвати лише топ-чиновників. Решту чиновників треба перевіряти индивідуально і лише на основі того, що вони робили, ухвалювати рішення, чи треба звільняти їх.

Нагадаємо, раніше Малюська розповів, що в Україні треба спершу люструвати топ-чиновники часів Віктора Януковича. Водночас він вважає, що деяких чиновників часів Януковича можна повернути до влади — в тому випадку, якщо ці держслужбовці не здійснювали будь-яких дій, спрямованих на порушення прав і свобод громадян. Але кожен такий випадок потрібно розглядати індивідуально.