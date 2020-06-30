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Люстрация в Украине. Фото: DW

В 500 тыс. грн обходится украинцам каждый чиновник, восстановленный в должности после люстрации

30 июн 2020, 15:11
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Закон о люстрации в Украине нужно менять и дорабатывать в ближайшее время. Иначе Украина может остаться без миллионов бюджетных средств и, собственно, без люстрации.

Так, каждый люстрированный украинский чиновник, которого суд восстанавливает в должности, стоит государственному бюджету и налогоплательщикам более 500 тыс. грн. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Также, по его словам, Европейский суд по правам человека признал, что украинский закон о люстрации нарушает европейскую конвенцию. Поэтому Украина должна в ближайшее время изменить этот закон, иначе государство может остаться «и без люстрации, и без миллионов, а то и миллиардов бюджетных средств».


По мнению Малюськи, в Украине нужно автоматически люстрировать только топ-чиновников. Остальные чиновников надо проверять индивидуально и только на основе того, что они делали, принимать решение, надо ли их увольнять.

Напомним, ранее Малюська рассказал, что в Украине нужно сначала люстрировать топ-чиновников времен Виктора Януковича. В то же время он считает, что некоторых чиновников времен Януковича можно вернуть к власти — в том случае, если эти госслужащие не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение прав и свобод граждан. Но каждый такой случай нужно рассматривать индивидуально.


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