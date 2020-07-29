Олег Кіпер, кріншот відео

https://racurs.ua/ua/n141770-idealnym-nosom-hvalyvsya-na-teleshou-prokuror-kyieva-video.html

Ракурс

Прокурор Києва Олег Кіпер, нещодавно призначений на цю посаду Генпрокурором Іриною Венедіктовою, раніше брав участь у зйомках телепередачі на одному з українських телеканалів, присвяченій «проблемі» у відносинах з дружиною, до яких призвів його «ідеальний ніс».

Відповідне відео опублікував на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук журналіст Володимир Бойко.

У цьому сюжеті стверджується, що дружина Бойка почала помічати вади у своїй зовнішності після народження дитини, оскільки малюку почали бажати, щоб ніс був схожим на ніс батька.

За словами дружини Кіпера, у неї були думки ще в підлітковому віці щодо можливості корекції форми носу.

Але не було з ким порівняти, а зараз об'єкт переді мною, коханий дорогий чоловік. І от, хотілося б відповідати, — зазначила вона.

Бойко зазначив, що дружина нового прокурора Києва є громадянкою Російської Федерації. Про це свідчать дані, опубліковані в декларації Кіпера.

Як повідомляють ЗМІ, Кіпер — бізнесмен, колишній заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України часів генпрокурора Віктора Пшонки. Кіпер — комерційний партнер екс-заступника генпрокурора Сергія Кізя, а також донедавна працював позаштатним радником очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, Кіпера як нового прокурора Києва Венедіктова представила колективу 27 липня.