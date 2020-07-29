Партия Зеленского назвала реформы, которые раньше «никто не делал в Украине»

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Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» связала падение своих рейтингов с реформированием страны, которое «нравится не всем». Также правящая политсила перечислила реформы, которые раньше «никто не делал в Украине».

Никто в этой стране никогда не делал реформу рынка земли, например. Части людей она не нравится, но мы это сделали. Далее, открытие доступа к ресурсам — «Укрспирту», янтарю, лесу, — отметил глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко в интервью «Украинской правде».

Также в «Слуге народа» напомнили, что сейчас монобольшинство вместе с правительством и президентом устанавливают повестку дня в стране.

Монобольшинство остается монобольшинством. Почему? Потому что президент и партия президентская — мы устанавливаем политическую адженду в стране. Повестку дня устанавливает сейчас вся правящая коалиция: президент, мы, правительство, ОП и так далее, — добавил Корниенко.

Он отметил, что для партии Зеленского важным результатом местных выборов должно стать наличие аналогичной ситуации в большинстве регионов.

Чтобы повестку дня в большинстве регионов формировала наша политсила, чтобы это была наша ответственность… Чтобы главы облсоветов были представителями «Слуги народа», или чтобы секретари горсоветов были представителями «Слуги народа», — резюмировал Корниенко.

Напомним, во время парламентских выборов 2019 года партия Зеленского установила рекорд — набрав 43,16%, без учета мажоритарщиков, что позволило ей самостоятельно сформировать монобольшинство. Спустя полтора года партию президента, согласно последним социологическим исследованиям, поддерживает только 27,7% избирателей.