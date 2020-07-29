Под Радой провалился асфальт (ФОТО)https://racurs.ua/n141766-pod-radoy-provalilsya-asfalt-foto.htmlРакурс
Возле Верховной Рады в Киеве на улице Михаила Грушевского, 20 провалился асфальт.
Из-за этого движение по улице Грушевского ограничено, сообщает пресс-служба «Киевавтодора»
Отмечается, что причиной инцидента стало подмывание проезжей части из-за аварии на водопроводе «Киевводоканала».
Балансодержатель инженерных сетей поставлен в известность и планируются ремонтные работы по ликвидации, — отмечается в сообщении пресс-службы КГГА по поводу этого инцидента.
В «Киевавтодоре» отмечают, что из-за износа инженерных сетей почти ежедневно в том или ином районе Киева происходят аварии, приводящие к разрушению покрытия проезжей части или тротуаров.
Напомним, недавно в Киев под асфальт провалился мусоровоз. Инцидент произошел в межквартальном проезде на бульваре Дружбы народов, территория которого находится на балансе «Киевавтодора».