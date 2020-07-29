Коронавирус в Киеве за сутки обнаружили у более 130 человек. Фото: Кличко в Фейсбук

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Коронавирус за минувшие сутки обнаружили еще у 132 жителей Киева.

Болезнь подхватили 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет и 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. Среди заболевших — шесть девочек от пяти до 17 лет и шесть мальчиков от одного года до 17 лет. Также заболели и три медика. Об этом 29 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В Днепровском районе обнаружили 22 случая заболевания — это крупнейшее число за минувшие сутки. В Дарницком районе зафиксировали 19 случаев, а в Соломенском районе — 16 случаев.

В больницы столицы были госпитализированы 29 пациентов, а другие находятся на самоизоляции и под контролем врачей. Вчера, 28 июля, умерли два человека. Всего с начала эпидемии умерли 132 киевлянина.

По словам мэра, по состоянию на 29 июля в столице уже 7 тыс. 932 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки выздоровели 47 человек, а всего коронавирус преодолели 2 тыс. 877 жителей Киева. Кличко отметил, что быстрее всего выздоравливают дети и молодежь, а дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день.

Градоначальник добавил, что недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ранее уже вылечилась киевлянка, которой 95 лет.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине обнаружили в еще 1 тыс. 22 человек. В то же время выздоровели за сутки 650 больных. В общем за все время эпидемии COVID-19 в Украине было зафиксировано почти 67,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 1 тыс. 650 инфицированных.