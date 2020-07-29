Коронавірус у Києві за добу виявили у понад 130 осіб. Фото: Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n141765-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-130-osib-infografika.html

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Коронавірус за минулу добу виявили ще в 132 мешканців Києва.

Хворобу підхопили 54 жінки віком від 22 до 77 років та 66 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв. Серед хворих — шестеро дівчаток від п’яти до 17 років і шестеро хлопчиків від одного року до 17 років. Також захворіли і троє медиків. Про це 29 липня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

У Дніпровському районі виявили 22 випадки захворювання — це найбільше число за минулу добу. У Дарницькому районі зафіксували 19 випадків, а в Солом’янському районі — 16 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів, а інші перебувають на самоізоляції й під контролем лікарів. Вчора, 28 липня, померли двоє осіб. Загалом з початку епідемії померли 132 киян.

За словами мера, станом на 29 липня в столиці вже 7 тис. 932 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу одужали 47 людей, а загалом коронавірус подолали 2 тис. 877 мешканців Києва. Кличко відзначив, що найшвидше одужують діти і молодь, а найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день.

Градоначальник додав, що нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки. Раніше вже вилікувалася киянка, якій 95 років.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні виявили у ще 1 тис. 22 осіб. Водночас одужали за добу 650 хворих. Загалом за весь час епідемії COVID-19 в Україні було зафіксовано майже 67,6 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли 1 тис. 650 інфікованих.