В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Banker.az

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу виявили у ще 1 тис. 22 особи, з них 59 дітей та 74 медпрацівники. 230 осіб госпіталізовано.

Водночас одужали за добу 650 хворих. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Летальних випадків серед хворих на COVID-19 за добу зафіксовано 21. Хворіють наразі 28,5 тис. осіб. Кількість осіб з підозрами на інфікування коронавірусом за добу зросла на 11,4 тис. осіб.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Львівській (149 хворих) та Івано-Франківській (118 хворих) областях, а також у Києві (132 особи).

Загалом за весь час епідемії COVID-19 в Україні було зафіксовано майже 67,6 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли 1 тис. 650 інфікованих.

Степанов наголосив, що такі темпи захворюваності за добу є «достатньо високими».

Тисяча людей — це дуже багато, — наголосив міністр.

Нагадаємо, коронавірус виявили у депутата з фракції «Слуга народу» Данила Гетманцева. Він очолює фінансовий комітет парламенту.