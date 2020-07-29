Провокацію замість перемир’я влаштували окупанти на Донбасі

На Донбасі окупанти влаштували провокацію під час перемир’я. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n141749-na-donbasi-okupanty-vlashtuvaly-provokaciu-pid-chas-peremyr-ya.html

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Війна на Донбасі перейшла в стадію перемир’я. За минулу добу, 28 липня, був зафіксований один обстріл із боку підконтрольних Росії військових угруповань.

Постріл мав провокаційний характер і був неприцільним. Про це розповіли в прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що вогонь із підствольного гранатомета окупанти розгорнули поблизу населеного пункту Шуми. Вогонь у відповідь українські військові не відкривали. Втрат немає.

За інформацією Збройних сил України (ЗСУ), ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем і з початку поточної доби ворожих обстрілів не було.

З ночі 27 липня на Донбасі діє нове перемир’я, яке бойовики зривають два дні поспіль. Також ОБСЄ зафіксувала понад сотню порушень у перший день «тиші» на Донбасі. До числа порушень віднесли 21 вибух.

Крім того, в ОБСЄ відзвітували про безпілотний літальний пристрій поблизу лінії розведення сил і засобів у районі Золотого й Петровського. Зазначений об'єкт літав у вечірній і нічний час.

Більшість одиниць озброєння були розміщені із порушенням лінії відводу на непідконтрольній уряду частині Луганської області. Також російські найманці вкотре обмежували у свободі пересування спостерігачів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що віце-прем'єр-міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков підрахував, скільки грошей витрачає Кремль на війну на Донбасі.