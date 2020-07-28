Витрати Росії на війну з Україною підрахував Резніков. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n141724-skilky-kreml-schorichno-vytrachaie-na-viynu-z-ukrayinou-pidrahuvav-reznikov.html

Ракурс

Війна на Донбасі обходиться Росії занадто дорого. Щорічно агресору доводиться витрачати на війну з Україною близько 5 млрд дол. Таку суму озвучив віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

На думку Рєзнікова, Росія погодилася на всеосяжне перемир’я через серйозні фінансові витрати, які доводиться нести бюджету РФ у зв’язку з військовими діями на Донбасі. Про це віце-прем'єр заявив під час інтерв’ю LB.ua.

Резніков сумнівається, що Кремль готовий нести настільки серйозні фінансові втрати, особливо з огляду на сьогоднішню економічну і політичну ситуацію в Росії.

Крім військових витрат, Росії ще доводиться виплачувати зарплату так званим бюджетникам на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Кремлю доводиться пояснювати своїм платникам податків, для чого потрібно утримувати кілька мільйонів громадян на непідконтрольних Україні територіях. Крім того, більшість цих громадян претендують на загальноросійські блага, яких в умовах кризи вистачає не на всіх, вважає Резніков.

Крім того, віце-прем'єр заявив, що за невиконання взятих на себе зобов’язань Росії загрожують санкції.

Як раніше писав «Ракурс», 22 липня у рамках переговорів Тристоронньої контактної групи була досягнута домовленість про введення режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Перемир’я на Донбасі розпочалося 27 липня об 00.01.