Кремль дав задню щодо перемир’я на Донбасі

Кремль включив задню щодо перемир'я на Донбасі. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/ua/n141681-kreml-vkluchyv-zadnu-schodo-peremyr-ya-na-donbasi.html

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Безстрокове перемир’я на Донбасі є «важливим кроком до розрядки напруженості».

Таку заяву зробили у Москві й наголосили, що обом сторонам важливо дотримуватися режиму тиші й взятих на себе зобов’язань. Про це 27 липня заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

При цьому спікер Путіна заявив, що Росія не може виступати в якості гаранта дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, бо начебто «не є учасником конфлікту».

Крім того, Пєсков, відповідаючи на питання, чи повинні Москва і Київ оперувати однаковими визначеннями щодо конфлікту на Донбасі, заявив, що треба «виходити з тих формулювань, які є в мінському комплексі заходів».

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський обговорив з главою РФ Володимиром Путіним припинення вогню на Донбасі. В Офісі президента заявили, що Путін під час цієї розмови підтримав домовленість про припинення вогню.

Раніше Зеленський заявляв, що хоче, щоб угоду про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі підписали лідери всіх країн «нормандського формату».

Як відомо, перемир’я на Донбасі розпочалося о 00.01 27 липня й воно передбачає повне припинення вогню. Але в ООС заявили, що російсько-терористичні війська кілька разів порушили перемир’я.