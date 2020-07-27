Кремль включил заднюю о перемирии на Донбассе

Кремль включил заднюю относительно перемирия на Донбассе. Фото: politeka.net

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Бессрочное перемирие на Донбассе является «важным шагом для разрядки напряженности».

Такое заявление сделали в Москве и отметили, что обеим сторонам важно соблюдать режим тишины и взятые на себя обязательства. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом спикер Путина заявил, что Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, потому что якобы «не является участником конфликта».

Кроме того, Песков, отвечая на вопрос о том, должны ли Москва и Киев оперировать одинаковыми определениями в отношении конфликта на Донбассе, заявил, что надо «исходить из тех формулировок, которые есть в минском комплексе мер».

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой РФ Владимиром Путиным прекращение огня на Донбассе. В Офисе президента заявили, что Путин во время этого разговора поддержал договоренность о прекращении огня.

Ранее Зеленский заявлял, что хочет, чтобы соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе подписали лидеры всех стран «нормандского формата».

Как известно, перемирие на Донбассе началось в 00.01 27 июля, и оно предусматривает полное прекращение огня. Но в ООС заявили, что российско-террористические войска уже несколько раз нарушили перемирие.