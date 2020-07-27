Общежитие КПИ закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141680-obschejitie-kpi-zakryli-na-karantin-iz-za-vspyshki-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус зафиксировали в общежитии Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Там обнаружили 52 случая заражения среди курсантов.

Об этом стало известно во время традиционного совещания президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса.

Сообщается, что первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. Коронавирусом заболели 52 курсанта — это треть всех курсантов, проживающих в общежитии КПИ.

Общежитие продезинфицировали и отправили на карантин. Сообщалось, что несколько курсантов находятся в больнице, их состояние удовлетворительное. Для инфицированных в общежитии выделен отдельный этаж.

Обновлено в 15.30. На странице Офиса президента в Facebook сообщалось о 152 больных коронавирусом в КПИ. Впоследствии эту информацию опровергли. На сегодня обнаружено 52 жителя общежития, которые заболели коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышка коронавируса произошла в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре в Киеве. Монастырь был закрыт на самоизоляцию из-за вспышки COVID-19 в соответствии с карантинными мерами.