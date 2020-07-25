Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь. Фото: hram.kiev.ua

https://racurs.ua/n141616-vspyshka-koronavirusa-proizoshla-v-svyato-feodosievskom-monastyre-v-kieve.html

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Вспышка коронавируса произошла в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре в Киеве.

Монастырь закрылся на самоизоляцию из-за вспышки COVID-19 согласно карантинных предписаний. Об этом 25 июля сообщается на странице монастыря в Facebook.

Тем временем «ВВС Україна» со ссылкой на наместника монастыря архимандрита Макария сообщает, что трое больных госпитализированы, а один в тяжелом состоянии. Один игумен госпитализирован. Еще в двух контактных лиц из монастыря также обнаружили COVID-19, но симптомов болезни у них якобы не было.

Монахи не исключают, что подтвержденных случаев может быть больше. Всего в монастыре живут несколько десятков насельников, а на самоизоляции находятся семь человек.

Как известно, Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной церкви Украины, он расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры.

Напомним, на днях COVID-19 обнаружили в курортном селе в Николаевской области. Вирус подхватили 15 человек, часть из них госпитализированы.