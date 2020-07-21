Вспышка коронавируса не испугала туристов на Николаевщине, туда едет инспекция

Вспышка коронавируса в Рыбаковке. Фото: Shutterstock

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Коронавирус обнаружили в курортном селе на Николаевщине. На сегодня заболели уже 15 человек, из них один человек находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро зараженных находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.

В связи со вспышкой коронавируса, курорт проверит инспекция Госпотребслужбы, сообщает ТСН.

Первые факты заражения коронавирусом в Рыбаковке были зафиксированы еще в начале месяца, 11 июля. Устанавливаются контактные лица. Специальная комиссия подсчитала, что возможный круг контактов может оказаться достаточно широким потому, что среди больных есть работники магазинов и кафе.

Также в поселке традиционно большое количество отдыхающих, приехавших на морской курорт. Медики призывают туристов не ехать в Рыбаковку, поскольку прогнозируют возможность огромной вспышки инфекции.

Комиссия, изучавшая вспышку коронавируса, порекомендовала закрыть все магазины, кроме продуктовых, однако магазины в Рыбаковке продолжают работать. Заведения, в которых работали больные коронавирусом, теперь закрыты на карантин.

Во избежание распространения инфекции в селе Рыбаковка закрыли амбулаторию, поскольку ее сотрудники контактировали с больными.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышку коронавируса зафиксировали на черноморском курорте. Центром вспышки коронавируса стало одно из местных кафе.