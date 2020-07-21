Спалах коронавірусу не злякав туристів на Миколаївщині, туди їде інспекція

Спалах коронавірусу у Рибаківці. Фото: Shutterstock

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Коронавірус виявили у курортному селі в Миколаївській області. На сьогодні захворіли вже 15 осіб, із них одна людина перебуває у важкому стані. Ще п’ятеро заражених перебувають в інфекційній лікарні, їхній стан задовільний.

У зв’язку зі спалахом коронавірусу, до курорту направляється інспекція Держспоживслужби повідомляє ТСН.

Перші факти інфікування коронавірусом у Рибаківці були зафіксовані ще на початку місяця, 11 липня. Наразі встановлюються контактні особи. Спеціальна комісія підрахувала, що можливе коло контактів може виявитися досить широким через те, що серед хворих є працівники магазинів та кафе.

Також у селищі традиційно велика кількість відпочивальників, що приїхали на морський курорт. Медики закликають туристів не їхати до Рибаківки, оскільки прогнозують можливість величезного спалаху інфекції.

Комісія, що вивчала спалах коронавірусу, порекомендувала закрити всі магазини, окрім продуктових, проте магазини в Рибаківці продовжують працювати. Заклади, в яких працювали хворі на коронавірус, тепер закриті на карантин.

Задля уникнення поширення інфекції в селі Рибаківка закрили амбулаторію, оскільки її співробітники контактували з хворими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусу зафіксували цьому на чорноморському курорті. Осередком коронавірусу стало одне з місцевих кафе.