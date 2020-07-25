Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир. Фото: hram.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n141616-spalah-koronavirusu-stavsya-u-svyato-feodosiyivskomu-monastyri-v-kyievi.html

Ракурс

Спалах коронавірусу стався у Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі в Києві.

Монастир закрився на самоізоляцію через спалах COVID-19 відповідно до карантинних приписів. Про це 25 липня повідомляється на сторінці монастиря у Facebook.

Тим часом «ВВС Україна» із посиланням на намісника монастиря архімандрита Макарія повідомляє, що троє хворих госпіталізовані, а один у важкому стані. Один ігумен госпіталізований. Ще у двох контактних осіб з монастиря також виявили COVID-19, але симптомів хвороби у них нібито не було.

Монахи не виключають, що підтверджених випадків може бути більше. Загалом у монастирі мешкають кілька десятків насельників, а на самоізоляції перебувають семеро осіб.

Як відомо, Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній церкві України, він розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, днями COVID-19 виявили у курортному селі в Миколаївській області. Вірус підхопили 15 осіб, частина з них госпіталізовані.