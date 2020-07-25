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Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир. Фото: hram.kiev.ua

Спалах коронавірусу стався у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві

25 лип 2020, 16:15
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Спалах коронавірусу стався у Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі в Києві.

Монастир закрився на самоізоляцію через спалах COVID-19 відповідно до карантинних приписів. Про це 25 липня повідомляється на сторінці монастиря у Facebook.

Тим часом «ВВС Україна» із посиланням на намісника монастиря архімандрита Макарія повідомляє, що троє хворих госпіталізовані, а один у важкому стані. Один ігумен госпіталізований. Ще у двох контактних осіб з монастиря також виявили COVID-19, але симптомів хвороби у них нібито не було.

Монахи не виключають, що підтверджених випадків може бути більше. Загалом у монастирі мешкають кілька десятків насельників, а на самоізоляції перебувають семеро осіб.


Як відомо, Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній церкві України, він розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, днями COVID-19 виявили у курортному селі в Миколаївській області. Вірус підхопили 15 осіб, частина з них госпіталізовані.


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