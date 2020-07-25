ДТП сталося на Київщині. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася 25 липня у Броварському районі Київської області.

Близько 5.30 на 54 км автодороги Київ-Чернігів поблизу села Семиполки зіштовхнулися три автомобілі. Попередньо встановлено, що водій авто Volkswagen Lupo, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, де врізався у вантажівку МАN, який відкинуло на автобус. Останній від потужного удару перекинувся. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Внаслідок аварії дев’ятеро пасажирів автобуса, серед них семирічна дитина, госпіталізовані з різними тілесними ушкодженнями. Водій «Фольксвагена» загинув на місці ДТП від травм.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 липня ДТП з двома загиблими сталася на ділянці автотраси Харків — Сімферополь. Військова вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з легковим автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок аварії загинули водій легковика та 12-річна дівчинка.