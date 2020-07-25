ДТП произошло на Киевщине. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 25 июля в Броварском районе Киевской области.

Около 5.30 на 54 км автодороги Киев-Чернигов возле села Семиполки столкнулись три автомобиля. Предварительно установлено, что водитель авто Volkswagen Lupo, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик МАN, который отбросило на автобус. Последний от мощного удара перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате аварии девять пассажиров автобуса, среди них семилетний ребенок, госпитализированы с различными телесными повреждениями. Водитель «Фольксвагена» погиб на месте ДТП от травм.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельной аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 июля ДТП с двумя погибшими произошло на участке автотрассы Харьков-Симферополь. Военный грузовик выехал на встречную полосу и столкнулась с легковым автомобилем Daewoo Lanos. В результате аварии погибли водитель легковушки и 12-летняя девочка.