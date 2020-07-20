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Ракурс
Последствия ДТП с участием военного грузовика, фото: ГБР

Смертельное ДТП спровоцировал военный грузовик на трассе Харьков — Симферополь (ФОТО, ВИДЕО)

20 июл 2020, 17:59
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ДТП с двумя погибшими произошло сегодня утром на участке автотрассы Харьков — Симферополь.

Грузовик «КрАЗ-131», который двигался в составе военной колонны, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП погибли водитель легковушки и 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Еще трех пассажиров легковушки госпитализировали.

Водителя этого грузовика — военнослужащего Нацгвардии — задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Последствия ДТП с участием военного грузовика, фото: ГБР

Последствия ДТП с участием военного грузовика, фото: ГБР

Последствия ДТП с участием военного грузовика, фото: ГБР


Напомним, в конце мая на Харьковщине военный грузовик попал в ДТП. В результате инцидента трое военнослужащих, которые в нем находились, получили ранения.

Источник: Ракурс


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