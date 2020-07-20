Наслідки ДТП за участі військової вантажівки, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n141374-smertelne-dtp-zchynyla-viyskova-vantajivka-na-trasi-harkiv-simferopol-foto-video.html

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ДТП з двома загиблими сталося сьогодні вранці на ділянці автотраси Харків — Сімферополь.

Вантажівка «КрАЗ-131», яка рухалася у складі військової колони, виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з легковим автомобілем Daewoo Lanos. В результаті ДТП загинули водій легковика та 12-річна дівчинка. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Ще трьох пасажирів легковика госпіталізували.

Водія цієї вантажівки — військовослужбовця Нацгвардії — затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, наприкінці травня на Харківщині військова вантажівка потрапила у ДТП. В результаті інциденту троє військовослужбовців, які в ній перебували, дістали поранення.