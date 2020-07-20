Джонні Депп та Ембер Герд. Фото: Газета.ру

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Джонні Депп намагався вбити Ембер Герд — таку заяву зробила сама акторка під час свідчення у Високому суді Лондона, де розглядається позов її екс-чоловіка Джонні Деппа до видавця британського таблоїда Sun.

Вона розповіла, що актор чинив над нею насилля та їй здавалося, що він може перетнути межу і вбити її випадково. Про це повідомляє Reuters.

У своїй письмовій заяві акторка заявила, що Депп поводився з нею настільки жорстоко, що вона боялася за своє життя. Фізичне насильство, про яке розповідає Герд, містило побиття, удари руками, ногами, удари головою і придушення, а також кидання в неї речей, тягання за волосся і штовхання на землю.





34-річна акторка також стверджує, що зірка «Піратів Карибського моря» неадекватно реагував на її зовнішній вигляд та називав її «повією, яка жадає уваги».





У свою чергу Джонні Депп заявив у суді, що всі заяви Герд про фізичні та словесні образи з боку колишнього чоловіка — наклеп. Він заперечує, що коли-небудь вчиняв насильство над нею або будь-якою іншою жінкою.

Нагадаємо, напередодні колишня дружина Джонні Деппа Ванесса Параді і його колишня наречена, актриса Вайнона Райдер заявили, що звинувачення в тому, що він знущався зі своєї колишньої дружини, не показують людину, яку вони знали. Сам Депп звинуватив Герд у насиллі над ним та показав фото з синцем.