До 220 км/год розігнався водій BMW. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/ua/n141372-do-220-km-god-rozignavsya-vodiy-bmw-u-kyievi-foto-mashyny-gonschyka.html

Ракурс

Фотофіксація порушень ПДР діє в Україні майже два місяці, але кожного дня камери продовжують фіксувати нових порушників.

За період із 13 по 19 липня камери фотофіксації зловили 203 порушників, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) на своїй сторінці в Facebook.

Найбільш злісним порушником виявився водій BMW X6 — він розігнався до 218 км/год. Камери зафіксували порушника, коли він їхав трасою М03 Київ — Харків — Довжанський. Максимально дозволена швидкість на цій трасі — 110 км/год.

Рекордсменом за кількістю зафіксованих порушень за минулий тиждень став Reno Duster. Водій автомобіля перевищив швидкість 23 рази.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект, який збільшує штрафи за порушення ПДР. Згідно із законопроектом, сума штрафів буде коливатися від 255 грн до 20 тис. грн.