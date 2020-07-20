Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
До 220 км/час разогнался водитель BMW. Фото: Pinterest

До 220 км/час разогнался водитель BMW в Киеве — фото машины гонщика

20 июл 2020, 17:23
999

Фотофиксация нарушений ПДД действует в Украине почти два месяца, но каждый день камеры продолжают фиксировать новых нарушителей.

За период с 13 по 19 июля камеры фотофиксации поймали 203 нарушителей, которые двигались со скоростью больше 170 км/час. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) на своей странице в Facebook.

Самым злостным нарушителем оказался водитель BMW X6 — он разогнался до 218 км/час. Камеры зафиксировали нарушителя, когда он ехал по трассе М03 Киев — Харьков — Довжанский. Максимально разрешенная скорость на этой трассе — 110 км/час.

Нарушение ПДД. Фото: МВД

Рекордсменом по количеству зафиксированных нарушений за прошедшую неделю стал Reno Duster. Водитель автомобиля превысил скорость 23 раза.


Нарушение ПДД. Фото: МВД

Как сообщалось, ранее Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение ПДД. Согласно законопроекту, сумма штрафов будет колебаться от 255 грн до 20 тыс. грн.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров