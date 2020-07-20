Последствия оползня в Киевской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n141371-opolzni-s-letalnym-ishodom-proizoshli-na-kievschine-i-dnepropetrovschine-sredi-pogibshih.html

Ракурс

Оползни в карьерах сегодня унесли жизни нескольких человек в Украине.

На Днепропетровщине обвал песка привел к гибели ребенка 2005 года рождения и мужчины 1969 года рождения. Трагедия произошла сегодня в Пятихатском районе области на стихийном карьере, расположенном за пределами села Комиссаровка, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Оползень произошел во время набора песка для хозяйственных работ. Информация об инциденте поступила к спасателям в 12.53. Тело ребенка достали в 14.16, тело погибшего мужчины — в 14.25.

Еще один подобный случай произошел на Киевщине. Трех взрослых засыпало во время копания песка на несанкционированном карьере в селе Тадиевка Володарского района.

Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они покинули данное место до прибытия пожарного подразделения, — отмечают в ГСЧС.

Прибывшие на место инцидента спасатели достали тело погибшего — мужчины 1972 года рождения.

Напомним, в конце марта в Одесской области в результате оползня погибли мужчины, спасавшие собаку и лисят.