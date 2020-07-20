Наслідки зсуву ґрунту на Київщині, фото: ДСНС

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Зсуви ґрунту у кар'єрах сьогодні забрали життя кількох осіб в Україні.

На Дніпропетровщині зсув піску призвів до загибелі дитини 2005 року народження та чоловіка 1969 року народження. Трагедія сталася сьогодні в П’ятихатському районі області на стихійному кар'єрі, розташованому за межами села Комісарівка, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зсув стався під час набирання піску для господарських робіт. Інформація про інцидент надійшла до рятувальників о 12.53. Тіло дитини дістали о 14.16, тіло загиблого чоловіка — о 14.25.

Ще один подібний випадок стався на Київщині. Трьох дорослих засипало під час копання піску на несанкціонованому кар'єрі у селі Тадіївка Володарського району.

Двом чоловікам вдалося вибратись з-під завалу своїми силами, після чого вони залишили дане місце до прибуття пожежного підрозділу, — зазначають у ДСНС.

Рятувальники, які прибули на місце інциденту, дістали тіло загиблого — чоловіка 1972 року народження.

Нагадаємо, наприкінці березня на Одещині внаслідок зсуву ґрунту загинули чоловіки, які рятували собаку та лисенят.