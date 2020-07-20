Перестрелка в Княжичах - суд обязал коллег рассматривать дело

https://racurs.ua/n141370-perestrelka-v-knyajichah-sud-obyazal-kolleg-rassmatrivat-delo.html

Ракурс

Дело о смертельной перестрелке силовиков в Княжичах под Киевом обязал рассматривать коллег в Броварах Киевский апелляционный суд.

Броварской горрайонный суд 28 июля начнет процесс против пяти сотрудников полиции, обвиняемых в причастности к гибели пятерых силовиков, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на материалы суда.

В феврале этот суд отказался начать рассмотрение дела, сославшись на отсутствие конкретики в обвинительном акте. Фемида также считала, что обвинение не отметило мотива действий подсудимых.

Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу. Летом Апелляционный суд Киева поддержал позицию прокуроров и отменил постановление Броварского суда.

В феврале суд Броварах вернул в Офис генпрокурора дело о перестрелке в Княжичах и отменил подозреваемым меру пресечения в виде залога.

Обвиняемыми в преступлении являются бывший начальник уголовного розыска полиции Киева Леонид Курята, а также полицейские Андрей Курта, Игорь Иващенко, Роман Мариновский и Александр Мелихов.

В июле прошлого года «Ракурс» сообщал, что полковника Германа Приступу, одного из руководителей спецоперации в селе Княжичи, во время которой в результате перестрелки между представителями двух правоохранительных структур погибли пятеро полицейских, назначили на новую должность. Он стал заместителем начальника полиции Киева.

В ночь на 4 декабря 2016 года в Княжичах столичный уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое реагировало на срабатывание сигнализации в одном из соседних домов. Между сотрудниками ГСО, КОРД и полицейскими началась перестрелка.