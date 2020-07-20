Перестрілка в Княжичах — суд зобов’язав колег розглядати справу

https://racurs.ua/ua/n141370-perestrilka-v-knyajychah-sud-zobov-yazav-koleg-rozglyadaty-spravu.html

Ракурс

Справу про смертельну перестрілку силовиків у Княжичах під Києвом зобов’язав розглядати колег у Броварах Київський апеляційний суд.

Броварський міський районний суд 28 липня розпочне процес проти п’яти працівників поліції, обвинувачених у причетності до загибелі п’ятьох силовиків, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на матеріали суду.

У лютому цей суд відмовився розпочати розгляд справи, пославшись на відсутність конкретики в обвинувальному акті. Феміда також вважала, що обвинувачення не зазначило мотиву дій підсудних.

Прокуратура не погодилася з таким рішенням і подала апеляційну скаргу. Влітку Апеляційний суд Києва підтримав позицію прокурорів і скасував постанову Броварського суду.

У лютому суд Броварах повернув в Офіс генпрокурора справу про перестрілку в Княжичах і скасував підозрюваним запобіжний захід у виді застави.

Обвинуваченими у злочині є колишній начальник карного розшуку поліції Києва Леонід Курята, а також поліцейські Андрій Курта, Ігор Іващенко, Роман Мариновський і Олександр Меліхов.

Торік у липні «Ракурс» повідомляв, що полковника Германа Приступу, одного з керівників спецоперації в селі Княжичі, під час якої внаслідок стрілянини між представниками двох правоохоронних структур загинули п’ятеро поліцейських, призначили на нову посаду. Він став заступником начальника поліції Києва — начальником Кримінальної поліції.

У ніч на 4 грудня 2016 року в Княжичах столичний кримінальний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію по затриманню грабіжників. Під час операції на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, який реагував на спрацювання сигналізації в одному з сусідніх будинків. Між співробітниками ДСО, КОРД і поліцейськими розпочалася перестрілка.