Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Газета.ру

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Джонни Депп пытался убить Эмбер Херд — такое заявление сделала сама актриса во время свидетельствования в Высоком суде Лондона, где рассматривается иск ее экс-супруга Джонни Деппа к издателю британского таблоида Sun.

Она рассказала, что актер совершал над ней насилие и ей казалось, что он может убить ее. Об этом сообщает Reuters.





В своем письменном заявлении актриса заявила, что Депп обращался с ней так жестоко, что она боялась за свою жизнь. Физическое насилие, о котором рассказывает Герд, включало в себя избиения, удары руками, ногами, удары головой и подавления, а также бросание в нее вещей, таскание за волосы и толкание на землю.





34-летняя актриса также утверждает, что звезда «Пиратов Карибского моря» неадекватно реагировал на ее внешний вид и называл ее «проституткой, которая требует внимания».

В свою очередь Джонни Депп заявил в суде, что все заявления Герд о физических и словесные оскорбления со стороны бывшего мужа — клевета. Он отрицает, что когда-нибудь совершал насилие над ней или любой другой женщиной.

Напомним, накануне бывшая жена Джонни Деппа Ванесса Паради и его бывшая невеста, актриса Вайнона Райдер заявили, что обвинения в том, что он издевался над своей бывшей жены, не соответствуют портрету человека, которого они знали. Сам Депп обвинил Херд в насилии над ним и показал фото с синяком.