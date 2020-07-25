На западе Украины ожидаются сильные дожди и повышение уровня воды в реках

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Погода в Украине 26 июля в течение суток будет дождливой в западных областях и на Житомирщине, а также ночью — в северных регионах. На остальной территории ожидается жаркая погода с небольшой облачностью.

Температура воздуха ночью составит 14−16° в большинстве регионов, за исключением юга, где термометры покажут 17−21°. Днем ожидается 25−27° на западе и 30−33° в других регионах. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды из-за дождей в реках Закарпатья, бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирета (Черновицкая область), а также в реках Припять и Стоход в Волынской области.

В Карпатах в местах выпадения ливневых дождей существует угроза схода селевых потоков.

Погода в Киеве 26 июля будет несколько теплее, чем прошедшие сутки. Ночью ожидается дождь, днем — без осадков. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем — 28−30°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода во Львове в течение суток будет дождливой. Ночью температура составит 14−16°, днем — 24−26°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью градусники покажут 19−21°, днем — 31−33°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 26 июля также без осадков. Ночью температура опустится до 14−16°, днем — поднимется до 30−32°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове тоже ожидается без осадков. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16°, днем — 30−32°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье будет дождливой. Осадки ожидаются днем ​​и ночью. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем — 25−27°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 26 июля будет достаточно спокойной. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, синоптики ожидают, что температура в июле в этом году будет на 1−2° выше привычных показателей.