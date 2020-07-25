На заході України очікуються сильні дощі та зростання рівня води в річках

https://racurs.ua/ua/n141614-doschi-na-zahodi-ta-speka-na-shodi-pogoda-v-ukrayini-na-26-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 26 липня протягом доби буде дощовою у західних областях та на Житомирщині, а також вночі — у північних регіонах. На решті території очікується спекотна погода з невеликою хмарністю.

Температура повітря вночі становитиме 14−16° у більшості регіонів, за винятком півдня, де термометри покажуть 17−21°. Вдень очікується 25−27° на заході та 30−33° в решті регіонів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води через дощі в річках Закарпаття, басейну Дністра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута, Сірету (Чернівецька область), а також у річках Прип’ять та Стохід у Волинській області.

У Карпатах в місцях випадання зливових дощів існує загроза сходу селевих потоків.

Погода в Києві 26 липня буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Вночі очікується дощ, вдень — без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17°, вдень — 28−30°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові протягом доби буде дощовою. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень — 24−26°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — 31−33°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 26 липня також буде без опадів. Вночі температура опуститься до 14−16°, вдень — підніметься до 30−32°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові теж очікується без опадів. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 14−16°, вдень — 30−32°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті буде дощовою. Опади очікуються вдень та вночі. Вночі температура повітря становитиме 14−16°, вдень — 25−27°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 26 липня буде досить спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики очікують, що температура в липні у цьому році буде на 1−2° вищою за звичні показники.