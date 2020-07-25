Стрілянина сталася в столиці. Фото: 12kanal.com

https://racurs.ua/ua/n141613-inozemnyh-studentiv-pidstrelyly-na-pechersku-v-kyievi-detali-incydentu.html

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Стрілянина сталася в Печерському районі Києва. Внаслідок збройного інциденту, що трапився минулого вечора, 24 липня, вогнепальні поранення дістали двоє іноземних студентів.

Правоохоронці встановили, що о 21.30 на вул. Коновальця у іноземців стався конфлікт з невідомим. У ході сварки чоловік кілька разів вистрілив у опонентів. Внаслідок цього двоє 20-річних студентів отримали незначні поранення ніг. Постраждалі самостійно звернулися за меддопомогою, а о 2.30 до поліції Києва надійшло повідомлення лікаря про поранення. Про це 25 липня повідомила прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці повідомили, що один із поранених студентів відмовився від меддопомоги. Крім того, постраждалі не захотіли написати заяви у поліцію.

Слідчі вже відкрили два кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція наразі займається пошуком стрілка.

Нагадаємо, днями у Києві конфлікт студентів з Конго та п’яної компанії завершився бійкою зі стріляниною. Сварка сталася на ґрунті расової ненависті.