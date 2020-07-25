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Ракурс
Стрельба произошла в столице. Фото: 12kanal.com

Иностранных студентов подстрелили на Печерске в Киеве — детали инцидента

25 июл 2020, 15:14
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Стрельба произошла в Печерском районе Киева. В результате вооруженного инцидента, произошедшего минувшим вечером, 24 июля, огнестрельные ранения получили два иностранных студента.

Правоохранители установили, что в 21.30 на ул. Коновальца у иностранцев произошел конфликт с неизвестным. В ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил в оппонентов. В результате два 20-летних студента получили незначительные ранения ног. Пострадавшие самостоятельно обратились за медпомощью, а в 2.30 в полицию Киева поступило сообщение врача о ранении. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители сообщили, что один из раненых студентов отказался от медпомощи. Кроме того, пострадавшие не захотели написать заявления в полицию.

Следователи уже открыли два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция сейчас занимается поиском стрелка.

Стрельба в Киеве. Фото: Нацполиция


Стрельба в Киеве. Фото: Нацполиция

Напомним, на днях в Киеве конфликт студентов из Конго и пьяной компании закончился дракой со стрельбой. Ссора произошла на почве расовой ненависти.

Источник: Ракурс


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