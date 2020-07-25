Бронеавтомобиль БРДМ-2 затонул при форсировании Керченского пролива, фото: «Новости Керчь»

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В Керченском проливе затонул бронеавтомобиль БРДМ-2.

Он осуществлял форсирование пролива в рамках «патриотической акции», посвященной осуществленной советской армией во время Второй мировой войны в 1943 году Керченско-Эльтигенского десантной операции, сообщает издание РИА «Новости».

В рамках акции «Керченский десант. Дорога мужества» от берега расположенной в России станицы Тамань (поселок Рыбачье) к расположенному на Керченском полуострове в оккупированном Крыму поселку Героевское (ранее Эльтиген) отправились три бронеавтомобиля.

Один из них затонул. Причиной инцидента организаторы акции — российская организация «Военно-техническое сообщество» называют погодные условия.

По словам представителя этой организации, автомобиль, который затонул, двигался первым в колонне. Пройдя проливом 5 км, он оказался в месте со сложным течением и сильным боковым ветром, в результате чего бронеавтомобиль начало заливать водой.

Два других автомобиля вернулись обратно в Тамань.

В целом бронеавтомобили должны были преодолеть расстояние в 15 км.

Напомним, в декабре 2019 году во временно оккупированном Севастополе затонул плавучий док с подводной лодкой.