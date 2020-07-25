Военнослужащие получают выплаты за уничтоженную вражескую технику, фото: Минобороны

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Военнослужащие с начала 2019 года получили премии на сумму около 2 млн грн за всего 76 единиц уничтоженной военной техники оккупантов.

Эта награда распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении техники врага, в зависимости от их личного вклада. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также военнослужащие с начала 2019 года получили вознаграждения на сумму 6,3 млн грн за успешное выполнение боевых задач (из них 2,5 млн грн в 2020 году). Эта награда выплачивается на воинскую часть и распределяется между военнослужащими в зависимости от их личного вклада и периода участия в выполнении задания

Кроме того, с начала прошлого года военнослужащим выплатили вознаграждения за участие в боевых действиях на сумму 34,1 млн грн (12,9 млн в этом году).

Напомним, несколько месяцев назад руководство ВСУ обратилось к Минобороны с письмом, в котором призвало поднять надбавки и премии руководящему составу армии «в целях усиления мотивации в сложных и напряженных условиях особого периода».