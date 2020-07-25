Військовослужбовці отримують виплати за знищену ворожу техніку, фото: Міноборони

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Військовослужбовці з початку 2019 року отримали премії на суму близько 2 млн грн за загалом 76 одиниць знищеної військової техніки окупантів.

Ця винагорода розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні техніки ворога, залежно від їх особистого внеску. Про це повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

Також військовослужбовці з початку 2019 року отримали винагороди на суму 6,3 млн грн за успішне виконання бойових завдань (з них 2,5 млн грн у 2020 році). Ця винагорода виплачується на військову частину і розподіляється між військовослужбовцями залежно від їх особистого внеску та періоду участі у виконання завдання

Крім того, з початку минулого року військовослужбовцям виплатили винагороди за участь у бойових діях на суму 34,1 млн грн (12,9 млн у цьому році).

Нагадаємо, кілька місяців тому керівництво ЗСУ звернулося до Міноборони з листом, у якому закликало підняти надбавки і премії керівному складу армії «з метою посилення мотивації в складних та напружених умовах особливого періоду».