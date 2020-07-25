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Бронеавтомобіль БРДМ-2 затонув при форсуванні Керченської протоки, фото: «Новости Керчь»

Російська «патріотична акція» у Керченській протоці провалилася — затонув бронеавтомобіль (ФОТО, ВІДЕО)

25 лип 2020, 14:38
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У Керченській протоці затонув бронеавтомобіль БРДМ-2.

Він здійснював форсування протоки в межах «патріотичної акції», присвяченої здійсненій радянською армією під час Другої світової війни у 1943 році Керченсько-Ельтигенській десантній операції, повідомляє видання РІА «Новости».

В межах акції «Керченський десант. Дорога мужності» з берега розташованої у Росії станиці Тамань (селище Рибальське) до розташованого на Керченському півострові в окупованому Криму селища Героївське (раніше Ельтиген) вирушили три бронеавтомобілі.

Один з них затонув. Причиною інциденту організатори акції — російська організація «Військово-технічна спільнота» називають погодні умови.

За словами представника цієї організації, автомобіль, який затонув, рухався першим у колоні. Пройшовши протокою 5 км, він опинився у місці зі складною течією та сильним бічним вітром, в результаті чого бронеавтомобіль почало заливати водою.

Два інші автомобілі повернулися назад до Тамані.

Загалом бронеавтомобілі мали подолати відстань у 15 км.

Бронеавтомобіль БРДМ-2 затонув при форсуванні Керченської протоки, фото: «Новости Керчь»

Бронеавтомобіль БРДМ-2 затонув при форсуванні Керченської протоки, фото: «Новости Керчь»

Бронеавтомобіль БРДМ-2 затонув при форсуванні Керченської протоки, фото: «Новости Керчь»


Нагадаємо, у грудні 2019 року в тимчасово окупованому Севастополі затонув плавучий док із підводним човном.


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