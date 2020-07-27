Гуртожиток КПІ закрили на карантин через спалах коронавірусу

Коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141680-u-kpi-zahvorily-na-koronavirus-152-kursanty-zaklad-zachyneno-na-karantyn.html

Ракурс

Коронавірус зафіксували в гуртожитку Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського». Там виявили 52 випадки зараження серед курсантів.

Про це стало відомо під час традиційної наради президента України Володимира Зеленського із представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Повідомляється, що перші чотири випадки були виявлені з 22 по 24 липня. На коронавірус захворіли 52 курсанти — це третина усіх курсантів, що проживали у гуртожитку КПІ.



Гуртожиток продезінфікували та відправили на карантин. Повідомлялося, що декілька курсантів перебувають у лікарні, Їхній стан задовільний. Для інфікованих у гуртожитку виділено окремий поверх.



Оновлено о 15.30. На сторінці Офісу президента у Facebook повідомлялося про 152 хворих на коронавірус у КПІ. Згодом цю інформацію спростували. Наразі коронавірусом захворіли 52 жителі гуртожитку.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусу стався у Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі в Києві. Монастир був закритий на самоізоляцію через спалах COVID-19 відповідно до карантинних приписів.